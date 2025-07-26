Заболотный извинился за удаление и 0:3 с «Балтикой»: «Все справедливо. Роковая случайность, которая повлияла на результат. Беру всю ответственность на себя»
Антон Заболотный извинился за удаление в матче с «Балтикой».
«Спартак» проиграл «Балтике» (0:3) во 2-м туре Мир РПЛ. Заболотный получил прямую красную карточку на 11‑й минуте игры, во втором тайме с поля был удален форвард Маркиньос.
«Хочу извиниться и признать ошибку, извиняюсь перед командой и болельщиками. Роковая случайность, которая повлияла на результат.
Я делал все по делу, но, к сожалению, в воздухе не мог убрать ногу никуда. Посмотрел на повторе, думаю, что все справедливо.
Повторюсь, это роковая ошибка. Беру всю ответственность на себя за сегодняшний результат. Не смогли вернуться в игру, и морально было тяжело», – сказал форвард «Спартака».
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