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Ливай после разгрома «Спартака» «Балтикой»: «Судейство было нечестное. Все, кто видел матч, знают, о чем я говорю. Люди сверху должны что‑то делать»

Ливай Гарсия раскритиковал судейство в матче с «Балтикой».

«Спартак» на своем поле крупно уступил «Балтике» со счетом 0:3 в матче 2-го тура Мир РПЛ. На 11-й минуте форвард красно-белых Антон Заболотный получил прямую красную за удар шипами в ногу Мингияну Бевееву. На 58-й минуте москвичи остались вдевятером после удаления Маркиньоса – вингер получил вторую желтую карточку. Встречу обслуживал Сергей Карасев

– Ощущение опустошения. Очень сложно выиграть, когда в начале игры удаляют игрока. К сожалению, не получилось.

Второй матч подряд судьи принимают решение не в пользу «Спартака». Видишь ли закономерность?

– Да. Я только привыкаю к лиге, но некоторые решения мне кажутся странными. Люди сверху должны что‑то делать по этому поводу. Сегодня было нечестное судейство. Вы видели игру?

По каким эпизодам вопросы?

– Я здесь чтобы играть в футбол. Все, кто видел матч знают, о чем я говорю. Дело сделано, нужно сфокусироваться на следующей игре, – сказал нападающий «Спартака». 

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Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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