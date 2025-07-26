Ливай после разгрома «Спартака» «Балтикой»: «Судейство было нечестное. Все, кто видел матч, знают, о чем я говорю. Люди сверху должны что‑то делать»

Ливай Гарсия раскритиковал судейство в матче с «Балтикой».

«Спартак» на своем поле крупно уступил «Балтике» со счетом 0:3 в матче 2-го тура Мир РПЛ . На 11-й минуте форвард красно-белых Антон Заболотный получил прямую красную за удар шипами в ногу Мингияну Бевееву. На 58-й минуте москвичи остались вдевятером после удаления Маркиньоса – вингер получил вторую желтую карточку. Встречу обслуживал Сергей Карасев .

– Ощущение опустошения. Очень сложно выиграть, когда в начале игры удаляют игрока. К сожалению, не получилось.

– Второй матч подряд судьи принимают решение не в пользу «Спартака». Видишь ли закономерность?

– Да. Я только привыкаю к лиге, но некоторые решения мне кажутся странными. Люди сверху должны что‑то делать по этому поводу. Сегодня было нечестное судейство. Вы видели игру?

– По каким эпизодам вопросы?

– Я здесь чтобы играть в футбол. Все, кто видел матч знают, о чем я говорю. Дело сделано, нужно сфокусироваться на следующей игре, – сказал нападающий «Спартака ».