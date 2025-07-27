Титов о 0:3 «Спартака»: «ВАР помог с чистым голом «Балтики» – никто Максименко по руке не бил, спасибо Карасеву. Удалили одного игрока – не страшно, это не хоккей!»

Егор Титов высказался о судействе в матче «Спартака» с «Балтикой» (0:3).

Нападающий гостей Брайан Александр Хиль на 44-й минуте отправил мяч в ворота Александра Максименко . Арбитр Сергей Карасев после подсказки ВАР отправился к монитору, изучил повтор и отменил взятие ворот. Рефери объявил, что полузащитник Николай Титков сфолил в атаке, помешав Максименко зафиксировать мяч.

Форвард красн6но-белых Антон Заболотный был удален на 11-й минуте за то, что шипами попал в ногу сопернику.

– А зачем «Спартак» приобретал Заболотного?

– Мы возвращаемся к началу разговора. Это «Спартак». Должен быть соответствующий менталитет, победный дух.

Удалили одного игрока – не страшно! Это не хоккей! Ну хорош уже, ребят. Держите в голове, цвета какой команды вы защищаете. Тем более в одном моменте ВАР вам реально помог.

– Это в каком же?

– Когда отменили гол «Балтики» перед перерывом. На мой взгляд, никто Максименко по руке не бил. Чистый гол. Что-то смотрели, выясняли... В итоге не засчитали.

Спасибо Карасеву за то, что принял такое решение. «Спартаку» дали шанс, но команда им совершенно не воспользовалась, – сказал экс-капитан «Спартака ».