Миранчук забил 3-й гол в сезоне МЛС. Хавбек «Атланты» прервал серию из 5 матчей без результативных действий – у него 3+3 в 22 играх
Алексей Миранчук забил третий гол в сезоне МЛС.
«Атланта» сыграла вничью с «Чикаго Файр» (2:2) в матче регулярного чемпионата МЛС.
Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отметился голом на 56-й минуте игры. Этот мяч стал третьим для россиянина в этом сезоне.
Кроме того, хавбек прервал серию без результативных действий из пяти матчей.
В нынешнем сезоне Миранчук забил 3 гола и сделал 3 передачи в 22 матчах МЛС. Его статистику можно изучить здесь.
«Атланта» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 20 баллов в 22 матчах.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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