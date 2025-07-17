Миранчук забил 3-й гол в сезоне МЛС. Хавбек «Атланты» прервал серию из 5 матчей без результативных действий – у него 3+3 в 22 играх

Алексей Миранчук забил третий гол в сезоне МЛС.

«Атланта» сыграла вничью с «Чикаго Файр » (2:2) в матче регулярного чемпионата МЛС.

Полузащитник «Атланты » Алексей Миранчук отметился голом на 56-й минуте игры. Этот мяч стал третьим для россиянина в этом сезоне.

Кроме того, хавбек прервал серию без результативных действий из пяти матчей.

В нынешнем сезоне Миранчук забил 3 гола и сделал 3 передачи в 22 матчах МЛС . Его статистику можно изучить здесь .

«Атланта» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 20 баллов в 22 матчах.