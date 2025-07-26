Станкович о 0:3 от «Балтики»: «О какой игре мы говорим? Уже на 7-й минуте было удаление, потом случилось еще одно. Ты готовишься всю неделю, а один эпизод все меняет»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о разгроме от «Балтики».

Красно-белые проиграли матч второго тура Мир РПЛ со счетом 0:3.

– О какой игре мы говорим? Уже на седьмой минуте было удаление. Потом еще одно случилось в начале второго тайма. Иногда 11 на 11 сложно играть, а тут у нас играло на два полевых меньше.

– Был шанс вернуться в игру?

– Ты готовишься к одному всю неделю, а один эпизод все меняет. Да, моменты были у нас. Но при счете 0:2 это невероятно сложно. Почему так произошло – это другой вопрос. Я устал говорить на эти темы.

– Будут санкции к игрокам за красные карточки?

– Нет, конечно. Никаких санкций не будет. Первую желтую карточку Маркиньос получил за протесты в эпизоде, когда был очевидный фол. Если бы его сразу зафиксировали, а не через пять минут, то не было бы и предупреждения.

А удаление Заболотного – это игровой эпизод. На мой взгляд, ему просто не повезло. Он хотел сыграть в мяч, но не успел. Так получилось.

Нужно какие‑то решения принимать в любом случае. Но мне нужно и о своем здоровье позаботиться, – сказал Станкович .

👉 Проверить свой результат в Фэнтези / Создать команду в Фэнтези РПЛ