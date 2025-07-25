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Члены камерунской федерации обратились в Минюст США и ФБР из-за пропажи 600 тысяч долларов за товарищеский матч. Это′О пока не обвиняют, но могут допросить

Самюэль Это’О может стать объектом расследования ФБР.

Члены исполнительного комитета Камерунской футбольной федерации (Fecafoot) и влиятельные футбольные функционеры обратились в Министерство юстиции США и ФБР с заявлением о возможных мошенничестве и отмывании денег.

Поводом стало исчезновение 600 000 долларов за товарищеский матч КамерунМексика, который состоялся 10 июня 2023 года в Сан-Диего (Калифорния).

Согласно контракту, сумму должна была выплатить американская компания Soccer United Marketing (SUM), отвечавшая за организацию матча. Несмотря на то, что сборная Камеруна выполнила все спортивные обязательства, деньги так и не поступили на счета федерации. Более того, нет никаких доказательств перевода средств – ни платежных документов, ни налоговых отчетов.

Хотя в документе нет прямых обвинений против президента Камерунской федерации футбола Самюэля Это′О, его статус и контроль над финансовыми потоками автоматически делают его ключевой фигурой. Если расследование подтвердит нарушения, ФБР может заинтересоваться его ролью и допросить экс-игрока «Барселоны», «Интера» и «Челси».

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Actu Cameroun
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