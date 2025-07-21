«МЮ» за 65+6 млн фунтов купил лучшего бомбардира «Брентфорда» Мбемо
«Манчестер Юнайтед» подписал вингера «Брентфорда» Бриана Мбемо.
Ранее сообщалось, что общая сумма трансфера 25-летнего игрока сборной Камеруна в «МЮ» составит 71 миллион фунтов. Фиксированная сумма в 65 млн будет выплачена четырьмя частями, также в сделку включены бонусы на 6 млн. По данным BBC, бонусная часть – 5 млн.
Контракт с Брианом рассчитан до 2030 года, есть опция продления еще на год.
В прошлом сезоне Мбемо забил 20 голов и сделал 7 передач в 38 матчах АПЛ. Подробная статистика лучшего бомбардира «Брентфорда» доступна здесь.
Напомним, ранее манкунианцы за 62,5 млн фунтов приобрели Матеуса Кунью у «Вулверхэмптона».
Фото: manutd.com
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: официальный сайт «МЮ»
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