«МЮ» за 65+6 млн фунтов купил лучшего бомбардира «Брентфорда» Мбемо

«Манчестер Юнайтед» подписал вингера «Брентфорда» Бриана Мбемо.

Ранее сообщалось , что общая сумма трансфера 25-летнего игрока сборной Камеруна в «МЮ» составит 71 миллион фунтов. Фиксированная сумма в 65 млн будет выплачена четырьмя частями, также в сделку включены бонусы на 6 млн. По данным BBC, бонусная часть – 5 млн.

Контракт с Брианом рассчитан до 2030 года, есть опция продления еще на год.

В прошлом сезоне Мбемо забил 20 голов и сделал 7 передач в 38 матчах АПЛ . Подробная статистика лучшего бомбардира «Брентфорда » доступна здесь .

Напомним, ранее манкунианцы за 62,5 млн фунтов приобрели Матеуса Кунью у «Вулверхэмптона».

Фото: manutd.com

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