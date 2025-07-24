Агуэро о Ямале и Винисиусе: «Ламин более универсальный, в «Барсе» и сборной он стал ключевым игроком. Оба невероятно талантливы»
Серхио Агуэро сравнил игру Ламина Ямаля и Винисиуса Жуниора.
– Вы перед первым класико в прошлом сезоне сказали, что Ламин Ямаль лучше Винисиуса Жуниора. Похоже, вы оказались правы?
– Хочу уточнить: я считаю, что оба – невероятно талантливые футболисты. Но Ламин действительно стал ключевой фигурой как в «Барселоне», так и в сборной Испании.
У них совершенно разные стили игры в атаке. Это не в укор Вини, но, на мой взгляд, Ямаль – более универсальный игрок, – сказал бывший нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины.
Агуэро о сравнениях Ямаля и Месси: «Они бесполезны. Лео – лучший в истории для «Барселоны», Ламин должен проложить свой собственный путь. Пока что у него все получается блестяще»
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Stake
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