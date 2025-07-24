У «Арсенала» и «Тоттенхэма» самые высокие стартовые цены на абонементы – 922 и 856 фунтов. «Ливерпуль» и «Челси» в топ-5

У «Арсенала» и «Тоттенхэма» самые высокие стартовые цены на абонементы в АПЛ.

По данным The Athletic, самый дешевый абонемент для болельщиков «Арсенала » стоит 922 фунта – больше всех среди клубов Премьер-лиги.

Стоимость абонементов для фанатов «Тоттенхэма » начинается от 856 фунтов. «Ливерпуль» занимает 3-е место по этому показателю, самый дешевый абонемент для болельщиков обойдется в 713 фунтов.

«Челси» занял 4-е место (700 фунтов), «Астон Вилла» стала пятой (672).

Цены на абонементы для болельщиков «Манчестер Юнайтед» начинаются от 601 фунта, «Манчестер Сити » – 425 фунтов.

Среди самых доступных абонементов выделяются «Вест Хэм» (345 фунтов), «Бернли » (352), «Ньюкасл» (362) и «Борнмут» (423).

В прошлом сезоне единственным клубом, заморозившим цены на абонементы, стал «Кристал Пэлас». Однако сейчас это сделали уже семь клубов: «Брентфорд », «Бернли», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».

У болельщиков «Эвертона» – самое ощутимое повышение: цены выросли на 21%, что является самым высоким показателем в АПЛ.

У «Кристал Пэлас» самый дорогой абонемент для взрослых подорожал на 9,5%. У «Челси» рост составил от 6,9% до 15%, а у «Брайтона» – от 2,5% до 7,3% в зависимости от категории.

У 82,5% владельцев абонементов на «Борнмут» прибавка составит 6,5%. У «Ноттингем Форест» цены выросли на 7%. «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» прибавили по 5%. У «Лидса» общий рост составил 4%, но при этом самый дешевый взрослый абонемент подорожал на 14%.