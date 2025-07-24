Суд прекратил производство по апелляции на арест владельца «Торпедо» Соболева – по его просьбе

Владелец «Торпедо» Леонид Соболев останется под стражей.

Суд прекратил производство по апелляции на арест Соболева.

Напомним, в отношении владельца «Торпедо» и бывшего директора клуба Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу команды.

«Производство по жалобе на арест Соболева прекращено по его просьбе. Жалоба снята с рассмотрения», – сообщили в правоохранительных органах.

10 июля «Торпедо » решением КДК РФС было исключено из Мир РПЛ в сезоне-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей за попытку организации договорных матчей. Бывшему директору московского клуба Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу Леониду Соболеву – на 5 лет.