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Аршавин о 2:1 с «Ростовом»: «Жерсон как доктор футбольных наук, пара аспирантов еще была на поле, остальные – студенты. «Зенит» напомнил прошлый сезон, нужно меняться»

Андрей Аршавин назвал новичка «Зенита» Жерсона доктором футбольных наук.

Петербуржцы дома обыграли «Ростов» (2:1) в 1-м туре Мир РПЛ. Купленный за 25 млн евро хавбек сегодня впервые сыграл за «Зенит», выйдя на замену после перерыва.

«Очень сложно складывался матч. «Зенит» должен понимать, что на средних скоростях никого не обыгрываешь. Сработало что? Все замены. Особенно Жерсон.

Жерсон – это как доктор футбольных наук. Пара аспирантов еще была на поле, а все остальные – студенты. «Зенит» угадал на 100%. С таким запасом человек выглядел на поле большим.

«Зенит», честно, напомнил прошлый сезон. Команде нужно меняться», – сказал Аршавин, занимающий должность заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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