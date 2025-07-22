«Брентфорд» предлагал Мбемо снизить запросы по зарплате, чтобы «МЮ» смог заплатить за него требуемые «пчелами» 70+7 млн фунтов
Бриану Мбемо предлагали пойти на уступки ради трансфера в «Манчестер Юнайтед».
Ранее манкунианцы объявили о трансфере 25-летнего нападающего за 65+6 млн фунтов.
Сообщалось, что «Юнайтед» был недоволен тем, как «Брентфорд» вел переговоры – «пчелы» хотели, чтобы игрок выбрал «Ньюкасл» или «Тоттенхэм», и несколько раз меняли цену.
По информации BBC, в определенный момент представили «Брентфорда» предложили форварду снизить требования по зарплате, чтобы «Юнайтед» смог заплатить требуемую «пчелами» сумму. Это произошло после того, как манкунианцы купили Матеуса Кунью за 62,5 млн фунтов и отказались платить за Мбемо 70+7 млн.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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