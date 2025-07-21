«МЮ» недоволен тем, как «Брентфорд» вел переговоры по Мбемо. «Пчелы» хотели, чтобы игрок выбрал «Ньюкасл» или «Тоттенхэм», и несколько раз меняли цену
«Манчестер Юнайтед» недоволен переговорами с «Брентфордом» по Бриану Мбемо.
Сегодня манкунианцы объявили о трансфере 25-летнего нападающего за 65+6 млн фунтов.
Как сообщает журналист ESPN Роб Доусон, «Юнайтед» «не в восторге» от того, как «Брентфорд» вел переговоры. Запрашиваемая за игрока цена несколько раз менялась и в определенный момент достигла отметки в 70+7 млн фунтов.
Кроме того, «пчелы» хотели, чтобы Мбемо отказался от перехода «Юнайтед» в пользу «Ньюкасла» или «Тоттенхэма».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Роба Доусона
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