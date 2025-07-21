«МЮ» недоволен тем, как «Брентфорд» вел переговоры по Мбемо. «Пчелы» хотели, чтобы игрок выбрал «Ньюкасл» или «Тоттенхэм», и несколько раз меняли цену

«Манчестер Юнайтед» недоволен переговорами с «Брентфордом» по Бриану Мбемо.

Сегодня манкунианцы объявили о трансфере 25-летнего нападающего за 65+6 млн фунтов.

Как сообщает журналист ESPN Роб Доусон, «Юнайтед » «не в восторге» от того, как «Брентфорд » вел переговоры. Запрашиваемая за игрока цена несколько раз менялась и в определенный момент достигла отметки в 70+7 млн фунтов.

Кроме того, «пчелы» хотели, чтобы Мбемо отказался от перехода «Юнайтед» в пользу «Ньюкасла » или «Тоттенхэма ».