Давид Де Хеа: «Мне нравятся Avenged Sevenfold, Slipknot, System of a Down. Я пытался привнести этот жанр в раздевалку, но не получил поддержки. Это музыка не для молодежи»
Давид Де Хеа рассказал о любви к тяжелой музыке.
– Еще одна ваша страсть – музыка: рок или хэви-метал.
– Это не современная музыка, точнее, может быть, это музыка не для молодежи. Мне нравятся Avenged Sevenfold, Slipknot, System of a Down. Этот жанр. Я пытался привнести его в раздевалку, но это сложно, и я не получил никакой поддержки.
Там очень популярен реггетон, и это нормально, это не мой жанр, но он помогает разогреться, – сказал вратарь «Фиорентины».
Кого в АПЛ уволят первым?1032 голоса
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cronache di spogliatoio
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