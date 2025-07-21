Давид Де Хеа: «Мне нравятся Avenged Sevenfold, Slipknot, System of a Down. Я пытался привнести этот жанр в раздевалку, но не получил поддержки. Это музыка не для молодежи»

Давид Де Хеа рассказал о любви к тяжелой музыке.

– Еще одна ваша страсть – музыка: рок или хэви-метал.

– Это не современная музыка, точнее, может быть, это музыка не для молодежи. Мне нравятся Avenged Sevenfold, Slipknot, System of a Down. Этот жанр. Я пытался привнести его в раздевалку, но это сложно, и я не получил никакой поддержки.

Там очень популярен реггетон, и это нормально, это не мой жанр, но он помогает разогреться, – сказал вратарь «Фиорентины».