Де Хеа о Роналду: «Зверь с духом соперничества. В истории были один или два таких игрока, как он. Ты можешь хорошо играть год или два – но попробуй делать это 20 лет»

Давид Де Хеа охарактеризовал Криштиану Роналду.

– Вы думаете о том, что могли стать вратарем «Реала»? Вы были близки к этому в 2015 году, но все сорвалось из-за задержки с подписанием контракта. Вы хотя бы прошли медосмотр?

– После завершения карьеры я расскажу о том, что произошло в тот день. В конце концов, этого не произошло, и я думаю, что когда что-то случается, на это есть причина: я остался в Манчестере и был очень счастлив. Это мой дом, и я думаю, что все сложилось удачно.

Туда перешел Куртуа , который перед этим стал вратарем «Атлетико» именно благодаря моему уходу. Он проявил себя очень хорошо, и я рад за него.

– Вы могли поиграть с Криштиану Роналду и раньше, но все равно пересеклись с ним в Манчестере.

– Я улыбнулся, узнав, что кто-то не понял комментарий , который я оставил под постом о продлении его контракта с «Аль-Насром ». Криштиану – зверь, но я знаю, что говорю вам то, что вы уже слышали.

Ему 40 лет, но он по-прежнему забивает голы и выигрывает титулы. Он зверь с духом соперничества. То, как он следит за собой, просто невероятно. В истории были всего один или два таких игрока, как он. Ты можешь хорошо играть год или два – но попробуй делать это в течение 20 лет, – сказал вратарь «Фиорентины».