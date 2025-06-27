«И играть бесплатно 😂 👀». Де Хеа ответил на пост Роналду о новом контракте с «Аль-Насром», где тот написал: «Давайте творить историю вместе»
Давид Де Хеа ответил на пост Роналду о новом контракте с «Аль-Насром».
40-летний португальский форвард прокомментировал продление контракта с «Аль-Насром» на 2 года: «Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Давайте творить историю вместе».
«И играть бесплатно 😂 👀», – ответил на это в соцсети вратарь «Фиорентины», ранее игравший вместе с Роналду за «Манчестер Юнайтед».
Новый договор саудовского клуба с нападающим рассчитан до лета 2027 года.
Что теперь будет с «Торпедо»?18515 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Дэвида Де Хеа
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