«И играть бесплатно 😂 👀». Де Хеа ответил на пост Роналду о новом контракте с «Аль-Насром», где тот написал: «Давайте творить историю вместе»

Давид Де Хеа ответил на пост Роналду о новом контракте с «Аль-Насром».

40-летний португальский форвард прокомментировал продление контракта с «Аль-Насром » на 2 года: «Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Давайте творить историю вместе».

«И играть бесплатно 😂 👀», – ответил на это в соцсети вратарь «Фиорентины», ранее игравший вместе с Роналду за «Манчестер Юнайтед ».

Новый договор саудовского клуба с нападающим рассчитан до лета 2027 года.