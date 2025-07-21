Мбемо о переходе в «МЮ»: «У меня хватит духа выйти на новый уровень, учась у Аморима и играя с футболистами мирового класса. Мы полны решимости бороться за самые крупные трофеи»
Манкунианцы подписали нападающего «Брентфорда» за 65+6 млн фунтов.
«Как только я узнал, что у меня есть шанс присоединиться к «Манчестер Юнайтед», я понял, что должен воспользоваться этой возможностью и подписать контракт с клубом моей мечты, командой, футболку которой я носил в детстве.
Мой менталитет – всегда быть лучше, чем я был вчера. Я знаю, что у меня хватит духа и характера выйти здесь на новый уровень, учась у Рубена Аморима и играя бок о бок с игроками мирового класса.
Все рассказывали мне об атмосфере, которая создается здесь, и о том, какие захватывающие планы у нас на будущее. Это огромный клуб с невероятным стадионом и потрясающими болельщиками, мы все действительно полны решимости бороться за самые крупные трофеи», – сказал Мбемо.