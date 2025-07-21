Слуцкий о Кадышевой: «Прекрасный пример работы TikTok. Когда она собрала арену в Казани, 8 000 пришли в кокошниках – и все пели. Она ничего для этого не сделала – именно завирусилась»

Леонид Слуцкий объяснил новую волну популярности Надежды Кадышевой.

«Это прекрасный пример того, как работает TikTok, как что-то может завируситься, стать модным.

Когда она в последний раз собрала «Ак Барс Арену», хоккейную арену в Казани («Татнефть-Арену» – Спортс”), 10 тысяч, и 8 тысяч пришли в кокошниках и во всем остальном. И все пели. То есть она именно завирусилась, она ничего для этого не сделала. Она когда-то написала кучу хитов, но на самом деле...

Знаете, какая сейчас основная песня у нее? Это «Веночек».



«Одинокая стою на берегу...» – напел главный тренер «Шанхай Шэньхуа ».

«Шанхай» Слуцкого 19 июля вышел на первое место в Суперлиге Китая благодаря победе над «Гоанем» (3:1), следующий матч в чемпионате команда проведет 27 июля против «Хэнаня». Спортс’’ покажет игру в прямом эфире, начало в 14:35 по московскому времени. Прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.