Слуцкий о матче за лидерство с «Гоанем»: «Очень важная игра для обоих клубов. Мы покажем наш дух, ключ к победе – в деталях»

Леонид Слуцкий прокомментировал встречу «Шанхай Шэньхуа» с «Бэйцзин Гоань».

Команды сыграют за лидерство в 17-м туре Суперлиги Китая, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, матч начнется в 14:35 по московскому времени . Прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

После 17 туров «Шанхай» Слуцкого идет вторым в Суперлиге Китая, «Гоань», который возглавляет экс-тренер «Барселоны» Кике Сетьен, возглавляет таблицу. В первом круге команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Леонид Слуцкий особенно настраивал «Шанхай» на игру.

«Конечно, это очень важная игра для обоих клубов и для тех, кто следит за чемпионатом. Многие игроки потратили много времени на восстановление после возвращения из сборных несколько дней назад. В любом случае мы покажем наш дух и проявим себя тактически.

И мы, и «Гоань» стремимся выиграть чемпионат. Сейчас соперник выступает очень хорошо, он еще не проигрывал. Думаю, что обе команды заслуживают похвалы. Ключ к победе в этой игре – в деталях, особенно в минимизации ошибок и использовании шансов, которые определят ход матча.

Конечно, матч важен, но мы провели только 16 туров. Следующие игры – испытание для лучших команд Суперлиги. Возможно, еще рано говорить о том, что этот матч определит чемпиона», – заявил главный тренер «Шанхай Шэньхуа».