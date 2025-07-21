72% читателей As против продления контракта Винисиуса с «Реалом»
Большинство читателей As выступают против продления контракта Винисиуса Жуниора.
Результаты опроса, организованного испанской газетой, показали, что 72% респондентов не хотят, чтобы «Реал» заключал новое соглашение с бразильским вингером.
Винисиус выступает за мадридский клуб с 2018 года. Действующий контракт игрока рассчитан до 2027-го.
Винисиус намерен зарабатывать 30 млн евро в год в «Реале» и хочет получить бонус за продление контракта
Кого в АПЛ уволят первым?1023 голоса
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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