72% читателей As против продления контракта Винисиуса с «Реалом»

Большинство читателей As выступают против продления контракта Винисиуса Жуниора.

Результаты опроса, организованного испанской газетой, показали, что 72% респондентов не хотят, чтобы «Реал» заключал новое соглашение с бразильским вингером.

Винисиус выступает за мадридский клуб с 2018 года. Действующий контракт игрока рассчитан до 2027-го.

Винисиус намерен зарабатывать 30 млн евро в год в «Реале» и хочет получить бонус за продление контракта