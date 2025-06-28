Винисиус намерен зарабатывать 30 млн евро в год в «Реале» и хочет получить бонус за продление контракта (The Athletic)
«Реал Мадрид» и Винисиус Жуниор продолжают переговоры о контракте.
Действующее соглашение испанского клуба и бразильского вингера рассчитано до 2027 года.
По информации The Athletic, окружение футболиста продолжает категорически отрицать соглашение о продлении контракта. Переговоры продолжаются.
Винисиус запрашивает зарплату в размере около 30 миллионов евро в год, включая бонус за продление договора.
Бразилец ранее заявил, что намерен оставаться в «Реале» на протяжении всей карьеры.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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