Винисиус намерен зарабатывать 30 млн евро в год в «Реале» и хочет получить бонус за продление контракта (The Athletic)

«Реал Мадрид» и Винисиус Жуниор продолжают переговоры о контракте.

Действующее соглашение испанского клуба и бразильского вингера рассчитано до 2027 года.

По информации The Athletic, окружение футболиста продолжает категорически отрицать соглашение о продлении контракта. Переговоры продолжаются.

Винисиус запрашивает зарплату в размере около 30 миллионов евро в год, включая бонус за продление договора.

Бразилец ранее заявил , что намерен оставаться в «Реале» на протяжении всей карьеры.