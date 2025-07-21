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Депутат Свищев о потолке зарплат: «Если мы откажемся от дорогих игроков, не знаю, какой результат будет по возвращении на международную арену»

Дмитрий Свищев оценил идею ввести потолок зарплат в Мир РПЛ.

Ранее такое предложение высказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.

«Я понимаю, о чем говорит Степашин, и во многом разделяю его мнение. Однако еще недавно президент РФС заявил, что возвращение наших клубов на международную арену вполне возможно. Если клубы вернутся без иностранных игроков, то мы будем выглядеть не самым ярким образом.

Однако то, что сказал Александр Дюков, мы слышим уже продолжительное количество времени. Как нас отстранили, так и собирались допустить.

Если мы сейчас откажемся от дорогих игроков, то я не знаю, какой результат будет по возвращении на международную арену. Мне кажется, что специалисты и владельцы клубов должны собраться и принять решение.

Я постоянно слышу и вижу противоречивую информацию, поэтому хотелось бы слышать ее из первоисточников, чтобы она была конкретной и точной. В том числе и от этого зависят потолки зарплат», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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