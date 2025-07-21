«Барса» может не вернуться на «Камп Ноу» до января 2026-го из-за проблем со строительством и разрешениями (As)

«Барселона» может не вернуться на «Камп Ноу» до следующего года.

Ранее каталонский клуб сообщил , что не проведет матч за Кубок Гампера против «Комо» на перестроенном стадионе. Игра пройдет на «Эстади Йохан Кройфф».

У каталонского клуба возникли проблемы с получением лицензии городского совета Барселоны. Кроме того, абонементы на «Камп Ноу» планировалась продавать после 10 августа, когда станет ясно, сколько абонементов можно будет предложить болельщикам, а также по какой цене.

Как пишет As, ассоциация строителей и городской совет Барселоны заранее указали на то, что прогнозы совета директоров «блауграны» были чрезмерно оптимистичными.

Хавьер Вилахоана, президент ассоциации строителей и экс-кандидат в президенты «Барсы», даже заявлял, что «из-за проблем со строительством и разрешениями открытие «Камп Ноу» возможно только в начале 2026 года».

В прошлом сезоне команда играла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».

Фонт о «Барсе» и переносе возвращения на «Камп Ноу»: «Мы лучший клуб в мире и выставляем себя на посмешище, давая невыполнимые обещания. Очередной пример некомпетентного руководства»