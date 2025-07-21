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«Барса» может не вернуться на «Камп Ноу» до января 2026-го из-за проблем со строительством и разрешениями (As)

«Барселона» может не вернуться на «Камп Ноу» до следующего года.

Ранее каталонский клуб сообщил, что не проведет матч за Кубок Гампера против «Комо» на перестроенном стадионе. Игра пройдет на «Эстади Йохан Кройфф».

У каталонского клуба возникли проблемы с получением лицензии городского совета Барселоны. Кроме того, абонементы на «Камп Ноу» планировалась продавать после 10 августа, когда станет ясно, сколько абонементов можно будет предложить болельщикам, а также по какой цене.

Как пишет As, ассоциация строителей и городской совет Барселоны заранее указали на то, что прогнозы совета директоров «блауграны» были чрезмерно оптимистичными.

Хавьер Вилахоана, президент ассоциации строителей и экс-кандидат в президенты «Барсы», даже заявлял, что «из-за проблем со строительством и разрешениями открытие «Камп Ноу» возможно только в начале 2026 года».

В прошлом сезоне команда играла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».

Фонт о «Барсе» и переносе возвращения на «Камп Ноу»: «Мы лучший клуб в мире и выставляем себя на посмешище, давая невыполнимые обещания. Очередной пример некомпетентного руководства»

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Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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