«Барселона», вероятно, не сможет провести Кубок Гампера на «Камп Ноу» из-за проблем с получением лицензии

Проведение матча за Кубок Гампера на «Камп Ноу» под вопросом.

Как сообщает Mundo Deportivo, главная проблема – в выдаче лицензии со стороны городского совета Барселоны. В клубе нет оптимизма по поводу получения лицензии на первичное использование, которая необходима для допуска минимум 30 000 зрителей.

Если это разрешение не удастся получить, возможно, планы будут изменены, и матч, запланированный на 10 августа, будет перенесен в другое место. Вероятнее всего, игра против итальянского «Комо» пройдет на «Эстади Йохан Кройфф ».

Отмечается, что абонементы на стадион собираются продавать после 10 августа, когда станет ясно, сколько абонементов можно будет предложить болельщикам, а также по какой цене.

Клуб работает с расчетом , что к первому домашнему матчу в Ла Лиге против «Валенсии» (13 или 14 сентября) на «Камп Ноу » будет доступно 62 000 мест на первой и второй трибунах.