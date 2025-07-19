Ямаль – главный претендент на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Витинья – 2-й, Палмер – 3-й, Дембеле – 4-й, Рафинья – 5-й, Салах – 8-й, Мбаппе – 10-й

Ламин Ямаль – главный претендент на «Золотой мяч» по версии TNT Sports.

Вингер «Барселоны» возглавил рейтинг игроков, претендующих на приз лучшему футболисту года от France Football. В первую тройку также вошли Витинья и Коул Палмер.

Весь топ-10 выглядит так:

1. Ламин Ямаль («Барселона»);

2. Витинья («ПСЖ»);

3. Коул Палмер («Челси »);

4. Усман Дембеле («ПСЖ»);

5. Рафинья Диас («Барселона»);

6. Нуну Мендеш («ПСЖ»);

7. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

8. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

9. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

10. Килиан Мбаппе («Реал»).