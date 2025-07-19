Ямаль – главный претендент на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Витинья – 2-й, Палмер – 3-й, Дембеле – 4-й, Рафинья – 5-й, Салах – 8-й, Мбаппе – 10-й
Ламин Ямаль – главный претендент на «Золотой мяч» по версии TNT Sports.
Вингер «Барселоны» возглавил рейтинг игроков, претендующих на приз лучшему футболисту года от France Football. В первую тройку также вошли Витинья и Коул Палмер.
Весь топ-10 выглядит так:
1. Ламин Ямаль («Барселона»);
2. Витинья («ПСЖ»);
3. Коул Палмер («Челси»);
4. Усман Дембеле («ПСЖ»);
5. Рафинья Диас («Барселона»);
6. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
7. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
8. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
9. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
10. Килиан Мбаппе («Реал»).
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25997 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TNT Sports
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