«Частное финансирование – не панацея от проблем российского футбола. Первичный вопрос – качество управления и контроля». Гафин о госфинансировании

Дмитрий Гафин высказал мнение о госфинансировании в российском футболе.

– Поднимается в медиа тема госфинансирования. Ваше видение ситуации – что будет, если государство минимизирует свое присутствие в профессиональном футболе?

– Думаю, что история с проблематикой госфинансирования несколько искажена. Есть в первую очередь вопрос качества менеджмента в клубах.

Не буду называть клубы, но мы видим множественные примеры того, как проекты с частным финансированием разваливаются. Частное финансирование – это хорошо, но не панацея от тех проблем, которые есть в российском футболе.

Повторю, что первичный вопрос – это качество управления и качество контроля со стороны тех, кто клуб финансирует, – заявил глава совета директоров «Динамо ».