«Частное финансирование – не панацея от проблем российского футбола. Первичный вопрос – качество управления и контроля». Гафин о госфинансировании
Дмитрий Гафин высказал мнение о госфинансировании в российском футболе.
– Поднимается в медиа тема госфинансирования. Ваше видение ситуации – что будет, если государство минимизирует свое присутствие в профессиональном футболе?
– Думаю, что история с проблематикой госфинансирования несколько искажена. Есть в первую очередь вопрос качества менеджмента в клубах.
Не буду называть клубы, но мы видим множественные примеры того, как проекты с частным финансированием разваливаются. Частное финансирование – это хорошо, но не панацея от тех проблем, которые есть в российском футболе.
Повторю, что первичный вопрос – это качество управления и качество контроля со стороны тех, кто клуб финансирует, – заявил глава совета директоров «Динамо».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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