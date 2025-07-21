Лукин о том, кто главный конкурент ЦСКА в борьбе за чемпионство: «Мы сами. У нас сильная команда, сильные игроки»
– Задача только одна — выигрывать каждый матч. Это касается и предстоящего матча первого тура. Неважно, с кем надо играть — с «Торпедо» или «Оренбургом». Цель — победить.
- Многих уход Николича удивил еще и тем, что он в раздевалке после победы в Кубке России толкнул яркую речь, заявив о цели бороться за чемпионство в следующем сезоне. Вы верите, что это было возможно при нем и теперь возможно при Челестини?
— Конечно, я верил, что это с Марко возможно. И сейчас верю, что это возможно с Фабио. У нас сильная команда, сильные игроки. У нас есть общая цель — мы живем этим, каждый день об этом думаем. Идем от игры к игре и сделаем все, чтобы достичь того, что хотим.
— Кто главный конкурент ЦСКА в борьбе за чемпионство?
— Мы сами, – сказал защитник ЦСКА.