Радимов о «Спартаке» в межсезонье: «Без пропущенного мяча не уходит с поля, ошибки прям очевидны. Крайние защитники плохо играют в отборе, не всегда опорные успевают страховать»

Владислав Радимов отметил проблемы «Спартака» в обороне перед сезоном.

В стартовом туре нового чемпионата России «Спартак » примет махачкалинское «Динамо » 19 июля.

«У меня складывается впечатление, что «Спартак» без пропущенного мяча не уходит с поля. Ошибки в обороне прям очевидны. Крайние защитники плохо играют в отборе, не всегда опорные успевают страховать.

Махачкала точно сильнее, чем «Спартак» Суботица. Она может доставить неприятности. У них ушли лидеры — это проблема. Но команда будет физически готова на пять баллов, самоотдача будет максимальная, играть она будет на контратаках. «Спартаку» это будет не очень комфортно», — сказал бывший футболист «Зенита».