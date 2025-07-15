Радимов о «Спартаке» в межсезонье: «Без пропущенного мяча не уходит с поля, ошибки прям очевидны. Крайние защитники плохо играют в отборе, не всегда опорные успевают страховать»
Владислав Радимов отметил проблемы «Спартака» в обороне перед сезоном.
В стартовом туре нового чемпионата России «Спартак» примет махачкалинское «Динамо» 19 июля.
«У меня складывается впечатление, что «Спартак» без пропущенного мяча не уходит с поля. Ошибки в обороне прям очевидны. Крайние защитники плохо играют в отборе, не всегда опорные успевают страховать.
Махачкала точно сильнее, чем «Спартак» Суботица. Она может доставить неприятности. У них ушли лидеры — это проблема. Но команда будет физически готова на пять баллов, самоотдача будет максимальная, играть она будет на контратаках. «Спартаку» это будет не очень комфортно», — сказал бывший футболист «Зенита».
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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