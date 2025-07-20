Семак про судейство игры «Зенит» – «Ростов»: «На презентациях показывают одно, а на поле все по‑другому. Сложно какие‑то моменты принимать, разница большая в трактовках»

Сергей Семак прокомментировал судейство в матче «Зенита» с «Ростовом» (2:1).

Игру 1-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада рефери под руководством Рафаэля Шафеева.

– О чем говорили с главным арбитром после матча?

– На всех презентациях нам показывают одно, а на футбольном поле все по‑другому. Сложно какие‑то моменты принимать, потому что разница большая в трактовках. Для арбитра другая ситуация.

– Очень тяжелая игра получилась.

– Действительно, начало игры у нас не получилось. Мы долго принимали решения, допускали технический брак и проигрывали слишком много борьбы.

Во втором тайме справлялись. Он был лучше, за исключением одного момента в концовке, когда недоработали в защите.

– Как оцените дебют Жерсона?

– Видно, что Жерсон еще физически не готов. Хотели его позже выпускать, но так сложилась игра. Он хорошо работал с мячом. Видно, что это очень качественный игрок.

Эракович получил травму. Хорошо, что доиграл до перерыва. У него и тяжесть в ногах, и голова кружилась после столкновения с соперником. Что касается Веги , то сложно сразу войти в игру, – сказал главный тренер «Зенита ».

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