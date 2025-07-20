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«Зенит» забил «Ростову» с пенальти за фол вратаря Ятимова на Луисе Энрике

«Зенит» реализовал пенальти во втором тайме игры с «Ростовом».

Команды встречаются в 1-м туре Мир РПЛ в Санкт-Петербурге.

На 77-й минуте при счете 1:1 голкипер гостей Рустам Ятимов вышел из ворот и руками зацепил ноги получившего мяч полузащитника Луиса Энрике Андре. Бразилец упал на газон, главный судья Рафаэль Шафеев зафиксировал нарушение правил и предупредил вратаря.

Андрей Мостовой реализовал одиннадцатиметровый – 2:1.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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