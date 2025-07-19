Кроос о завершении карьеры: «Уйти на пике – самое верное решение. Надо уходить до того, как тело скажет «хватит». Мог ли я поиграть еще 2-3 года? Да. Должен ли был? Нет»

Тони Кроос рассказал о решении завершить карьеру.

– Я несколько месяцев обдумывал это решение. То есть я не проснулся однажды утром с мыслью: «Все, пора заканчивать!» Нет, я очень долго это вынашивал.

Еще за год до этого я думал о завершении карьеры, но в итоге решил продлить контракт с «Реалом» еще на один сезон – клуб очень настаивал. Но это не изменило моего намерения: я всегда хотел уйти именно так, и, к счастью, у меня это получилось.

– Так – это как? Уйти на пике, вы имеете в виду?

– Конечно, на очень высоком уровне. Думаю, трудно было бы завершить лучше, чем я это сделал в своем последнем сезоне в «Реале ». Я ушел после побед в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

– Лучше уйти на пике, чем в упадке, не так ли?

– Гораздо лучше, конечно. Самое правильное – это уйти на самом верху. Ты уходишь с великолепным чувством, потому что сам принял это решение.

И вместо того чтобы ждать, пока кто-то посадит меня на скамейку запасных – потому что я уже не так хорош или не так важен для команды, как раньше… Я предпочел уйти сам. Я хотел этого избежать. Ни тренер, ни семья, ни мое тело не должны были решать за меня, когда мне завершать карьеру.

– В 34 года вы провели потрясающий сезон. Наверняка могли бы играть еще два-три года.

– Но невозможно играть до 40. Нужно уходить до того, как тело скажет тебе «хватит».

– Но вам, наверняка, было нелегко это сделать .

– Разумеется, это было непросто. Я оставил то, чем занимался с детства, с шести лет. Все, что я делал в жизни, зависело от футбола: когда и как мне есть, во сколько вставать, сколько времени у меня есть на семью, поездки... Все. Так что это кардинальное изменение.

Если бы я ушел через два-три года, это все равно было бы тяжело. Но моя идея была – уйти на самом высоком уровне. Чувствовал ли я, что могу играть еще два или три года? Да. Должен ли я был это делать? Нет.

Ну, это сильно зависит от характера, но это правда: я всегда много думал, всегда находил время, чтобы подумать, даже при таком ритме и под таким давлением. И главное – я всегда получал удовольствие от футбола. От каждого дня.

Мне удалось сохранить до самого конца то представление, которое у меня было о футболе в шесть лет – как об игре. И я всегда сохранял мысль, что футбол – это всего лишь футбол. Это мне очень помогало, когда результат был плохим.

Играть за «Реал» – это значит испытывать большое давление? Конечно. Но мне удавалось все равно видеть в этом игру – и это помогало. И, к тому же, я по-настоящему получал удовольствие. А это – важно, – сказал бывший полузащитник «Реала», «Баварии» и сборной Германии Кроос.