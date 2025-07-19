Кроос о благотворительном фонде: «Мы помогаем исполнять желания тяжелобольных детей – иногда последние желания. Спортсмены живут в другом мире, практически в пузыре»

Тони Кроос рассказал, чем занимается его благотворительный фонд.

«Мы помогаем тяжело больным детям и их семьям, пытаясь исполнить желания, которые могут возникнуть у этих детей… в некоторых случаях, к сожалению, последние пожелания.

Мы стараемся финансово помочь семьям, у которых действительно есть проблемы с приобретением лекарств, или мы помогаем им в повседневной жизни с детьми дома. Мы занимаемся этим уже 10 лет, и я очень счастлив и очень горжусь тем, что мы смогли помочь многим семьям с делами, которые нам по силам и кажутся нам маленькими и простыми, но для них они важны.

Все это помогло мне в течении моей карьеры понять, что моя жизнь – это не настоящая жизнь. Мы, спортсмены элитного уровня, живем в другом мире, практически в пузыре. И помогать всем этим людям... скажем так, это помогло мне почувствовать реальность.

Я думаю, это хорошо, что люди, у которых есть влияние и которые могут помочь, такие как знаменитые футболисты, делают это. У нас есть ответственность», – сказал бывший полузащитник «Реала ».