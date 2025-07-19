Кроос о том, что его не хватало «Реалу» в прошлом сезоне: «Я хотел, чтобы люди перестали так говорить. Позиция хавбека имеет решающее значение – посмотрите, что случилось с «Сити» без Родри»
«Ясно одно, а именно то, что позиция полузащитника имеет решающее значение в современном футболе, в этом нет никаких сомнений. Посмотрите, что случилось с «Манчестер Сити» после травмы такого игрока, как Родри.
Дело в том, что хорошего полузащитника или опорника замечают только тогда, когда его нет. Когда он на поле, это воспринимается как что-то само собой разумеющееся, он как будто незаметен, как будто все в порядке, и тогда нападающие уже могут спокойно решать исходы матчей.
С тех пор как я завершил карьеру, я стал болельщиком мадридского «Реала», это нормально после 10 лет работы здесь. И я, как и все остальные болельщики команды, видел, что этот сезон был непростым. И люди говорили: «А, это потому, что Тони Крооса нет!»
И все, чего я хотел, – это чтобы все сложилось хорошо и чтобы они перестали так говорить», – сказал бывший полузащитник «Реала».