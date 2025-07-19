Роналду о назначении его друга Семеду и. о. гендиректора «Аль-Насра»: «Горжусь тобой!»
Криштиану Роналду прокомментировал назначение своего друга в «Аль-Наср».
40-летний друг Роналду Жозе Семеду ранее был назначен исполняющим обязанности гендиректора «Аль-Насра». Футболисты вместе недолго играли в «Спортинге Б».
«Горжусь тобой! Вместе вперед!» – написал Роналду в соцсетях.
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Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
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