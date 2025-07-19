«Россия смогла бы дойти до четвертьфинала ЧМ-2026. Почему нет? У нас много талантов, готовых противостоять сильнейшим. Главное – верить». Хавбек «Крыльев» Олейников о сборной

Иван Олейников считает, что Россия могла бы дойти до четвертьфинала ЧМ-2026.

– Как вам кажется, на что была бы способна национальная команда на предстоящем в следующем году чемпионате мира по футболу?

– Я думаю, что сборная России смогла бы показать достойную игру и дойти до четвертьфинала чемпионата мира, как в 2018 году. А почему бы и нет? В российском футболе много талантливых игроков, которые готовы противостоять сильнейшим мировым командам. Главное – верить.

– Верить и мечтать?

– Не мечтать, а ставить цели. Не вижу смысла думать о международных турнирах пока российские команды отстранены. Будущее неизвестно, так что надо сконцентрироваться на настоящем. Сейчас моя цель – стать чемпионом РПЛ и дебютировать за сборную России, – сказал полузащитник «Крыльев Советов».