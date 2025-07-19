Гафин о «Динамо»: «Все травмы сильно ударили – начиная от Тюкавина, продолжая Артуром, Чавесом. На поле не было Лаксальта, Маухуба, Майсторовича»

В «Динамо» заявили, что травмы игроков сильно ударили по команде.

В пятницу «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» (1:1) в 1-м туре Мир РПЛ.

– Травма Чавеса сильно ударила по полузащите. Ищете ли ему замену?

– Все травмы сильно ударили, начиная от Тюкавина, продолжая Артуром, Чавесом, на поле не было Лаксальта, Маухуба, Майсторовича. Поэтому, конечно, же эти футболисты нам пригодились бы. Они высококачественные футболисты. Они нам нужны. Это футбол, – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.