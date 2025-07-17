«Удинезе» подписал Кьеррумгора из «Оденсе» и отдал форварда в аренду в «Уотфорд». У итальянского и английского клубов один владелец
«Удинезе» подписал форварда «Оденсе» Луку Кьеррумгора.
Контракт с 22-летним датским футболистом рассчитан до июня 2030 года.
Сезон-2025/26 Кьеррумгор проведет в аренде в «Уотфорде», выступающем в Чемпионшипе.
«Удинезе» и «Уотфорд» принадлежат семье Поццо.
Фото: udinese.it
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Удинезе»
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