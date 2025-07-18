«Аль-Хилаль» может сделать сделать крупное предложение о трансфере Исака. Саудовский клуб заинтересовался форвардом «Ньюкасла»
Клуб из Саудовской Аравии заинтересовался Александером Исаком.
«Аль-Хилаль» рассматривает возможность сделать крупное предложение и убедить 25-летнего форварда «Ньюкасла» перейти в клуб.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может предложить 130 миллионов евро за Александера Исака, однако английская команда также ведет работу по трансферу Уго Экитике из «Айнтрахта».
В прошлом сезоне Исак забил 23 гола и сделал 6 передач в 34 матчах АПЛ.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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