«Аль-Хилаль» может сделать сделать крупное предложение о трансфере Исака. Саудовский клуб заинтересовался форвардом «Ньюкасла»

Клуб из Саудовской Аравии заинтересовался Александером Исаком.

«Аль-Хилаль » рассматривает возможность сделать крупное предложение и убедить 25-летнего форварда «Ньюкасла » перейти в клуб.

Ранее сообщалось , что «Ливерпуль» может предложить 130 миллионов евро за Александера Исака , однако английская команда также ведет работу по трансферу Уго Экитике из «Айнтрахта».

В прошлом сезоне Исак забил 23 гола и сделал 6 передач в 34 матчах АПЛ .