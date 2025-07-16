«Ливерпуль» может предложить «Ньюкаслу» 130 млн фунтов за Исака (The Times)

«Ньюкасл» готовится к предложению от «Ливерпуля» по Александеру Исаку.

По информации The Times, мерсисайдцы могут предложить за форварда около 130 миллионов фунтов.

Сообщается, что агент Исака ранее в июле встретился с главным тренером «Ньюкасла » Эдди Хау. После этого «Ньюкасл» активизировал работу над трансфером Юго Экитике из «Айнтрахта».

В прошлом сезоне АПЛ Исак провел 34 матча, отличившись 23 голами и 6 ассистами. Его статистика доступна здесь .

«Ньюкасл» готов сделать Исака самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба с зарплатой более 150 000 фунтов в неделю. «Ливерпуль» еще может купить форварда (The Times)