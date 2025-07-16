«Ливерпуль» может предложить «Ньюкаслу» 130 млн фунтов за Исака (The Times)
«Ньюкасл» готовится к предложению от «Ливерпуля» по Александеру Исаку.
По информации The Times, мерсисайдцы могут предложить за форварда около 130 миллионов фунтов.
Сообщается, что агент Исака ранее в июле встретился с главным тренером «Ньюкасла» Эдди Хау. После этого «Ньюкасл» активизировал работу над трансфером Юго Экитике из «Айнтрахта».
В прошлом сезоне АПЛ Исак провел 34 матча, отличившись 23 голами и 6 ассистами. Его статистика доступна здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Times
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