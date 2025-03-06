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  • Продажа «Арсеналом» Бирета кажется Полу Паркеру «главной ошибкой десятилетия». Форвард сделал 3 хет-трика в 10 играх за «Монако»
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Продажа «Арсеналом» Бирета кажется Полу Паркеру «главной ошибкой десятилетия». Форвард сделал 3 хет-трика в 10 играх за «Монако»

Пол Паркер допускает, что «Арсенал» пожалеет о продаже Мики Бирета.

Минувшим летом форвард был приобретен «Штурмом» за 4 млн фунтов. Зимой «Монако» купил датчанина, и тот сделал уже три хет-трика в десяти играх за клуб Лиги 1.

«Думаю, решение продать Бирета было безумным, и за него почти ничего не выручили. Разумеется, мы не знаем, как бы он развивался, если бы остался, но судя по тому, как он играет за «Монако», решение отпустить его представляется главной ошибкой десятилетия.

Я видел много игр «Монако», а также видел все голы Бирета. Он очень хорошо реализует моменты, а именно это «Арсеналу» и нужно. Даже в том случае, если бы все были здоровы, Мика был бы лучшим форвардом в команде.

У «Арсенала» много бесполезных нападающих, а теперь он пробует играть с Мерино в центре атаки. Если хотите знать мое мнение, это в какой-то степени констатация провала», – отметил бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: SpilXperten
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