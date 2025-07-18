Павел Погребняк: «Запрет есть мясо в ЦСКА будет временным явлением, надеюсь. В РПЛ не выиграешь дерби, если не употребляешь его»

Павел Погребняк высказался о запрете на употребление мяса в ЦСКА.

Футболист команды Кирилл Глебов ранее рассказал , что после прихода Фабио Челестини игрокам запретили есть мясо. Впоследствии в ЦСКА опровергли информацию о полном запрете: «Речь о питании в день игры: за 3 часа до матча лучше обойтись без жареного жирного стейка».

– Армейцы уже девять лет как не были чемпионами. Им по силам прервать эту серию?

– Почему нет?

Пришел новый тренер, который с ходу выиграл трофей. Единственное – надеюсь, запрет есть мясо в ЦСКА будет временным явлением.

В чемпионате России, если не употреблять мясо – ты не выиграешь дерби, – сказал бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк .