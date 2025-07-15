«Динамо» забило больше всех голов (61) в прошлом сезоне РПЛ. Букмекеры ждут менее результативного дебютного сезона при Карпине

Букмекеры открыли специальную линию на статистику «Динамо» в сезоне-2025/26.

По итогам прошлого сезона РПЛ москвичи стали самой результативной командой лиги с 61 голом. В дебютном сезоне при Карпине от «Динамо» ждут меньше голов в чемпионате – около 56 (1.85 – тотал больше 55,5 мячей).

В прошлом сезоне «Динамо» победило в 16 матах чемпионата, в новом от москвичей ждут около 15 побед.

На попадание московского клуба в топ-3 дают коэффициент 2.30, на чемпионство – 9.00.

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