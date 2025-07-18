Джонатан Альба: «Карпин – лучший тренер в России и один из лучших в мире. Валерий – лидер, его любят как специалисты из штаба, так и игроки»

Джонатан Альба назвал Валерия Карпина самым лучшим тренером в России.

Испанский специалист помогал Карпину, когда он возглавлял «Ростов».

– Как бы вы описали работу с Валерием Карпиным? Чем он хорош?

– Он не просто хорош.

Он – самый лучший в России и один из лучших тренеров в мире. Я говорю так не потому, что он мой друг.

Знаю, о чем говорю: я работал в Испании, в Румынии, у меня есть друзья из Италии, Франции, Англии. Знаю, как Карпин работает и какой он главный тренер. Он – один из лучших в мире

– Чем он лучший?

– Всем. Например, методология. Он снимает тренировки и игры, показывает игрокам после каждого занятия, объясняет тактику.

Так игрок видит себя не только в матче, но и на тренировке. Карпин очень много обращает на это внимания. Так игрок будет становиться лучше каждую неделю.

Еще, например, выделю расписание. Все расписано с самого утра: завтрак, лечение, восстановление, тренировка. Карпин – лидер, это тоже важно. Его любят как специалисты из штаба, так и игроки.

Он – близкий человек, он тебя понимает, разговаривает со всеми по-разному, потому знает, что искать внутри тебя и как делать тебя же лучше, – сказал главный тренер «Ростова » Джонатан Альба .