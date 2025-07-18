4

«Акрон» подписал Хосонова из «Торпедо» в обмен на Галояна и 40 млн рублей

Хетаг Хосонов перешел из «Торпедо» в «Акрон».

27-летний футболист уже прибыл в расположение тольяттинцев. По данным инсайдера Ивана Карпова, Хосонов заключил контракт по схеме «3+1».

Карпов отмечает, что Хосонов перешел в рамках обмена: в «Торпедо» последовал Артур Галоян. Вдобавок «Акрон» доплатит за обмен 40 млн рублей.

Хосонов прошел через академию ЦСКА. За главную команду армейцев он провел 17 матчей.

Хетаг также выступал за «Тамбов», «Аланию» и «Химки». В прошлом сезоне он провел 17 матчей в Мир РПЛ и 12 – в Первой лиге.

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25988 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Акрона»
logoХетаг Хосонов
logoПервая лига
трансферы
logoТорпедо
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
Иван Карпов
logoАртур Галоян
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
10 фактов о зимнем окне: «Спартак» только тратил, «Зенит» еще зарабатывал, «Локо» и «Краснодар» не взяли никого
1321 февраля, 17:31
Хетаг Хосонов: «В РПЛ играть легче, чем в Первой лиге. Там больше борьбы, а в РПЛ команды играют тактически»
212 февраля, 15:53
«Если все удастся, «Химки» будут третьей полностью частной командой в России с амбициями на попадание в топ-8». Агент Гурцкая о перспективах клуба
1314 января, 04:30
Хосонов перешел из «Химок» в «Торпедо» за 45+15 млн рублей
1010 января, 12:56
Главные новости
Тренер Англии Вигман о преклонении колена: «Мы долго это делали, но жест не так эффективен, как мы надеялись. Нужно нечто иное»
34вчера, 22:10
Де Хеа про обвинения в краже пончиков: «Все только об этом и говорили, в этом вся Англия. В тот день Фергюсон поставил на стол в раздевалке коробку пончиков: «Возьми, Давид»
10вчера, 21:44
RFEF назначила специалиста по искусственному интеллекту Алонсо в комитет судей. Он называл себя фанатом «Реала», Рауля и Касильяса в соцсетях
7вчера, 21:42
Мостовой о «Динамо» при Карпине: «В их игре ничего не меняется. В футболе давным-давно все придумано, играют футболисты – какая разница, кто стоит у бровки»
27вчера, 21:26
Холанд выложил селфи по случаю 25-летия: «Прежде чем шутить над моими волосами, взгляните в зеркало и спросите: «Имею ли я право судить прическу, которая лучше моей?»
62вчера, 20:56Фото
«Милан» покупает Эступиньяна у «Брайтона» за 17+2 млн евро
7вчера, 20:47
Защитник «Эспаньола» Эль-Хилали о мигрантах: «Если человек не хочет работать, выдворить его – единственный выход. Такое меньшинство очерняет тех, кто приезжает зарабатывать себе на хлеб»
15вчера, 20:39
Давид Де Хеа: «Мне нравятся Avenged Sevenfold, Slipknot, System of a Down. Я пытался привнести этот жанр в раздевалку, но не получил поддержки. Это музыка не для молодежи»
101вчера, 20:22
«МЮ» недоволен тем, как «Брентфорд» вел переговоры по Мбемо. «Пчелы» хотели, чтобы игрок выбрал «Ньюкасл» или «Тоттенхэм», и несколько раз меняли цену
17вчера, 20:07
Жена Иско о словах Чичарито: «Необходимость доказывать, что у женщин могут быть те же цели и мечты, что и мужчин, изматывает. Но мы боремся за себя, за наших дочерей и сыновей»
21вчера, 19:57
Ко всем новостям
Последние новости
Рафинья завершил карьеру в 39 лет. Защитник 7 раз становился чемпионом Германии с «Баварией» и выиграл ЛЧ
2вчера, 22:05
«Брентфорд» предлагал Мбемо снизить запросы по зарплате, чтобы «МЮ» смог заплатить за него требуемые «пчелами» 70+7 млн фунтов
4вчера, 21:19
«Ренн» купил Ронжье за 7 млн евро, контракт – на 3 года. Хавбек провел 196 матчей за «Марсель»
1вчера, 20:57Фото
Вступайте в лигу болельщиков любимого клуба РПЛ в Основе!
вчера, 20:20Тесты и игры
«Црвена Звезда» бесплатно подписала Арнаутовича. Контракт с 36-летним экс-форвардом «Интера» – на 2 года
8вчера, 19:57Фото
«Фиорентина» показала 3-ю форму на сезон-2025/26 – бирюзовую. Она «вдохновлена водами реки Арно и мостом Понте-Веккьо»
7вчера, 19:18Фото
Давид Де Хеа: «Я много играю. Особенно в Rainbow Six Siege или в EA Sports FC с друзьями»
5вчера, 19:01Игры
Первая лига стартовала! «Родина» сыграла вничью с «Черноморцем»
54вчера, 18:30
«Интер» заключил соглашение с китайским автопроизводителем BYD. Компания предоставит 70 электромобилей и гибридов для игроков, тренеров и топ-менеджмента
9вчера, 18:20
Дебютный кадр четвертого сезона «Теда Лассо» про женскую футбольную команду. Съемки начались
4вчера, 18:17Кино