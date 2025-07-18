«Акрон» подписал Хосонова из «Торпедо» в обмен на Галояна и 40 млн рублей
Хетаг Хосонов перешел из «Торпедо» в «Акрон».
27-летний футболист уже прибыл в расположение тольяттинцев. По данным инсайдера Ивана Карпова, Хосонов заключил контракт по схеме «3+1».
Карпов отмечает, что Хосонов перешел в рамках обмена: в «Торпедо» последовал Артур Галоян. Вдобавок «Акрон» доплатит за обмен 40 млн рублей.
Хосонов прошел через академию ЦСКА. За главную команду армейцев он провел 17 матчей.
Хетаг также выступал за «Тамбов», «Аланию» и «Химки». В прошлом сезоне он провел 17 матчей в Мир РПЛ и 12 – в Первой лиге.
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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Акрона»
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