«Акрон» подписал Хосонова из «Торпедо» в обмен на Галояна и 40 млн рублей

Хетаг Хосонов перешел из «Торпедо» в «Акрон».

27-летний футболист уже прибыл в расположение тольяттинцев. По данным инсайдера Ивана Карпова, Хосонов заключил контракт по схеме «3+1».

Карпов отмечает, что Хосонов перешел в рамках обмена: в «Торпедо » последовал Артур Галоян. Вдобавок «Акрон » доплатит за обмен 40 млн рублей.

Хосонов прошел через академию ЦСКА. За главную команду армейцев он провел 17 матчей.

Хетаг также выступал за «Тамбов», «Аланию» и «Химки». В прошлом сезоне он провел 17 матчей в Мир РПЛ и 12 – в Первой лиге.