Директор «Спартака» Соловьев: «Мы продали футболок больше чем на 150 млн рублей. Больше всего интерес к форме Угальде, Маркиньоса»

«Спартак» продал футболок более чем на 150 млн рублей.

«Очевидно, что больше всех интерес вызывают формы с фамилиями тех, кто лучше проявляет себя на поле. Это Угальде, Маркиньос . Плюс это молодые игроки.

Мы продали футболок больше чем на 150 млн рублей. Это хороший результат, торговля – это одно из самых перспективных направлений», – сказал коммерческий директор «Спартака » Вячеслав Соловьев.