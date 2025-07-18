Директор «Спартака» Соловьев: «Мы продали футболок больше чем на 150 млн рублей. Больше всего интерес к форме Угальде, Маркиньоса»
«Спартак» продал футболок более чем на 150 млн рублей.
«Очевидно, что больше всех интерес вызывают формы с фамилиями тех, кто лучше проявляет себя на поле. Это Угальде, Маркиньос. Плюс это молодые игроки.
Мы продали футболок больше чем на 150 млн рублей. Это хороший результат, торговля – это одно из самых перспективных направлений», – сказал коммерческий директор «Спартака» Вячеслав Соловьев.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
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