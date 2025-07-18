Данил Пруцев: «Если уходить из «Спартака» в Европу, то в достойную команду. В идеале – из топ-5, которая играет в еврокубках. Мне еще есть что доказывать в России»
Данил Пруцев высказался о возможности попробовать себя в Европе.
– Ты готов рассматривать любые варианты в России?
– Посмотрим, как все сложится. Повторюсь: мне хочется играть чаще, как и любому футболисту.
И футбольная жизнь такая, что не знаешь, как будет развиваться ситуация. Естественно, я могу оказаться и в другой команде.
– А Европа?
– Если и уходить из «Спартака», то в достойную европейскую команду. В идеале – из топ-5, которая играет в еврокубках.
– А условный «Сьон», куда ушел Антон Миранчук?
– Сейчас – нет. Пойми, у нас разные ситуации. Антон всего добился в России: выигрывал чемпионат и Кубок.
У него была мечта – играть в Европе. Почему не попробовать? А мне еще есть что доказывать в России, – сказал полузащитник «Спартака» Данил Пруцев.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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