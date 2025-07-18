Данил Пруцев: «Если уходить из «Спартака» в Европу, то в достойную команду. В идеале – из топ-5, которая играет в еврокубках. Мне еще есть что доказывать в России»

Данил Пруцев высказался о возможности попробовать себя в Европе.

– Ты готов рассматривать любые варианты в России?

– Посмотрим, как все сложится. Повторюсь: мне хочется играть чаще, как и любому футболисту.

И футбольная жизнь такая, что не знаешь, как будет развиваться ситуация. Естественно, я могу оказаться и в другой команде.

– А Европа?

– Если и уходить из «Спартака », то в достойную европейскую команду. В идеале – из топ-5, которая играет в еврокубках.

– А условный «Сьон», куда ушел Антон Миранчук?

– Сейчас – нет. Пойми, у нас разные ситуации. Антон всего добился в России: выигрывал чемпионат и Кубок.

У него была мечта – играть в Европе. Почему не попробовать? А мне еще есть что доказывать в России, – сказал полузащитник «Спартака» Данил Пруцев .