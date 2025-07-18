«Синий цвет – часть истории «Спартака». Еще не думали, может ли команда снова играть в нем, но мы этого не стесняемся». Директор клуба Соловьев о форме
В «Спартаке» не исключают идеи создания синей формы для клуба.
«Спартак» играл в синей форме в своем первом матче Лиги чемпионов в 1993 году.
«Синий цвет – это часть нашей истории, это не отменить. Еще не думали о том, может ли «Спартак» снова играть в синем.
Но мы этого не стесняемся, если будет предпосылка, чтобы это выглядело интересно», – сказал коммерческий директор «Спартака» Вячеслав Соловьев.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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