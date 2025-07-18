«Синий цвет – часть истории «Спартака». Еще не думали, может ли команда снова играть в нем, но мы этого не стесняемся». Директор клуба Соловьев о форме

В «Спартаке» не исключают идеи создания синей формы для клуба.

«Спартак » играл в синей форме в своем первом матче Лиги чемпионов в 1993 году.

«Синий цвет – это часть нашей истории, это не отменить. Еще не думали о том, может ли «Спартак» снова играть в синем.

Но мы этого не стесняемся, если будет предпосылка, чтобы это выглядело интересно», – сказал коммерческий директор «Спартака» Вячеслав Соловьев.