Орлов о Венделе: «Лучше получить большие деньги за него сейчас. Мы видели, как он вел себя в последнее время. У «Зенита» есть игрок на эту позицию, который будет совсем не хуже»

Геннадий Орлов считает, что «Зениту» стоит скорее продать Вендела.

Ранее «Ботафого» по общему соглашению с петербуржцами расторг контракт с Венделом, который должен был перейти в бразильский клуб летом. Полузащитник из-за травмы не играл в последних играх прошлого сезона и пропустил сборы команды перед стартом нового сезона.

«На мой взгляд, лучше бы за Вендела сейчас получить большие деньги. А с точки зрения игрока... Мы же его видели, знаем, как он вел себя в последнее время. Эти его постоянные карточки и так далее. И это на его совести – его профессиональных качеств и отношения к делу.

А должно быть желание помочь команде. Так что осадок от всего этого лично у меня остался неприятный. К тому же, сейчас у «Зенита» есть игрок в эту позицию, который будет совсем не хуже», – заявил спортивный комментатор Орлов .

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