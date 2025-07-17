Медведев подтвердил уход Волкова в аренду из «Зенита» в «Сочи»

В «Зените» подтвердили аренду Сергея Волкова в «Сочи».

Ранее стало известно, что защитник покинет клуб на правах аренды до конца сезона без права выкупа.

– Действительно ли футболист отправился в расположение «Сочи» для прохождения медосмотра и дальнейшей аренды до конца сезона?

– Действительно, – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .