Медведев подтвердил уход Волкова в аренду из «Зенита» в «Сочи»
В «Зените» подтвердили аренду Сергея Волкова в «Сочи».
Ранее стало известно, что защитник покинет клуб на правах аренды до конца сезона без права выкупа.
– Действительно ли футболист отправился в расположение «Сочи» для прохождения медосмотра и дальнейшей аренды до конца сезона?
– Действительно, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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