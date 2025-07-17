«Зенит» отдаст Волкова в аренду «Сочи» без права выкупа (Иван Карпов)

Сергей Волков проведет сезон в «Сочи».

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что «Зенит » отдаст 22-летнего защитника в аренду до конца сезона-2025/26 без права выкупа.

Ожидается, что Волков пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Сочи » в пятницу.