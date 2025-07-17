«Зенит» отдаст Волкова в аренду «Сочи» без права выкупа (Иван Карпов)
Сергей Волков проведет сезон в «Сочи».
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что «Зенит» отдаст 22-летнего защитника в аренду до конца сезона-2025/26 без права выкупа.
Ожидается, что Волков пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Сочи» в пятницу.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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